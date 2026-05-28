W Jasieniu oddano do użytku nowy, kolorowy żłobek. Trwa właśnie montaż ostatnich elementów placu zabaw. Za chwilę pojawi się ogrodzenie, a teren zostanie uprzątnięty i wyrównany. Żłobek nie ma jednak dyrektora.

– Zależy nam na pilnym rozstrzygnięciu konkursu. Dyrektor musi zatrudnić kadrę, musi też zająć się sprawami organizacyjnymi placówki – mówi Agnieszka Zychla, rzeczniczka urzędu miejskiego w Jasieniu.

Uzupełnijmy, że piknik z okazji otwarcia żłobka samorządowego Leoś, bo taką placówka w Jasieniu będzie mieć nazwę, odbędzie się w jutro.