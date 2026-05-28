Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Tomaszowie wkrótce zagrają w piłkę na odnowionym orliku. Gmina Żagań podpisała umowę na remont wielofunkcyjnego boiska. Wartość zadania to ponad 800 tysięcy złotych.

Połowa kwoty na sfinansowanie inwestycji pochodzi ze środków unijnych. – Podpisaliśmy umowę i ruszamy z pracami. Firma, która wygrała przetarg specjalizuje się w tego typu robotach. Szkoła niedawno przeszła gruntowny remont. Odnowiony został także plac zabaw. Jest też piękna hala sportowa. Pozostał nam jeszcze orlik, więc ruszamy z pracami – mówi wójt gminy Leszek Ochrymczuk:

Inwestycja potrwa do końca lipca.