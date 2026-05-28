Żary zapraszają najmłodszych mieszkańców do udziału w sportowym Dniu Dziecka. Przy stadionie Syrena zaplanowano wiele aktywności i niespodzianek. Będzie także strefa zabaw w centrum miasta.

Przy kompleksie sportowym przy ulicy Leśnej odbędą się gry zespołowe czy pokazy sztuk walki. – Zachęcamy do wspólnej zabawy całe rodziny z dziećmi. Przygotowaliśmy ciekawe propozycje spędzenia czasu. Nieco później przeniesiemy się w rejon rynku, gdzie czekać będzie jeden wielki plac zabaw – mówi burmistrz Edyta Gajda:

Początek imprez z okazji Dnia Dziecka w Żarach godzina 10.00.