Ochotnicza Straż Pożarna w Bieniowie w gminie Żary zainicjowała akcję charytatywną dla podopiecznych Domu Samotnej Matki. Miejsce zbiórki cegiełek zorganizowano w lokalnej remizie w godzinach popołudniowych.

Strażacy przyjmują dary dla żarskiej placówki dwa razy w tygodniu. – Cieszy mnie bardzo postawa naszych ochotników. To szczytny cel, więc warto dołączyć się do inicjatywy. Potrzebne są środki czystości, artykuły chemiczne, czy żywność z długim terminem ważności. Pamiętajmy także o mleku w kartonach – mówi wójt Leszek Mrożek:

Więcej na temat akcji znaleźć można w mediach społecznościowych OSP Bieniów.