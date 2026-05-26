Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałami w woj. lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura przyjmie wartości nawet do 30 st. C.

IMGW wydał w poniedziałek ostrzeżenia I stopnia przed upałami dla większości obszaru woj. lubuskiego, zachodniej części woj. wielkopolskiego oraz powiatów położonych na południu woj. zachodniopomorskiego i na północy woj. dolnośląskiego.

Temperatura maksymalna w dzień może na obszarze objętym ostrzeżeniami wynieść od 28 do 30 st. C. Alerty zaczną obowiązywać o godz. 13 we wtorek (26 maja) i pozostaną w mocy do godz. 19.

?? Ostrzeżenie IMGW przed upałem

??stopień: 1

prawd. 70%

Przebieg: Prognozuje się miejscami upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 30°C.

Uwagi: Brak.

Od: 2026-05-26 13:00

Do: 2026-05-26 19:00 Aktualne dane, prognozy i ostrzeżenia

Ostrzeżenia I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.