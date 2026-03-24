Czy Akademia im. Jakuba z Paradyża może zatrzymać młodych ludzi w Gorzowie? Z raportu „Co jest nie tak z tym miastem?” wynika, że jest z tym problem.

Młodzi, wśród rzeczy, których poprawy oczekują, wskazują np. „Lepsze kierunki studiów i uczelnie, bo jest lipa”. Kanclerz uczelni, Roman Gawroniak, odpowiadał dziś na tę krytykę:

Młodzi ludzie w raporcie wskazywali też problem niskich zarobków w Gorzowie. Kanclerz uczelni szansę na poprawę tej sytuacji widzi w planowanej fabryce uzbrojenia:

Raport „Co jest nie tak z tym miastem?” zostanie przedstawiony podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jutro w Miejskim Centrum Kultury zorganizowana zostanie konferencja z udziałem młodzieży, podczas której będzie można zapoznać się z wynikami badań.