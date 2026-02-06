25 uczniów z województwa lubuskiego otrzymało stypendia naukowe od marszałka województwa lubuskiego. Nagrody były przyznawane w trzech kategoriach: naukowe, twórcze i artystyczne. Stypendia motywujące otrzymało również 23 studentów, którzy osiągnęli szczególne wyniki w nauce.

– Wsparcie młodzieży jest naszym priorytetem. Musimy dbać o ich przyszłość – podkreśla Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego:

– Wsparcie finansowe pozwoli mi na rozpoczęcie nowych szkoleń – informuje Wiktoria Wiś, studentka informatyki na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Stypendium artystyczne otrzymał dziś Borys Pilaczyński, uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze, który na co dzień zajmuje się projektowaniem odzieży:

Wyróżnienie za dotychczasowe umiejętności wokalne otrzymał Jan Blatkiewicz z Cybinki, który dzięki wsparciu chce dalej rozwijać swoją karierę:

Stypendia naukowe przyznawane są od 2004 roku. W tym roku uczniowie otrzymują 4 tysiące złotych na osobę, wypłacane w ratach przez sześć miesięcy, natomiast studenci – 9 tysięcy złotych na osobę, rozłożone na dziewięć miesięcy.