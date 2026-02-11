Z tegorocznego budżetu województwa lubuskiego na kierunki medyczne gorzowskiej akademii trafi 300 tys. zł. To mniej aż o 700 tysięcy w stosunku do ubiegłorocznego wsparcia. W 2025 roku akademia otrzymała m. in. na pielęgniarstwo milion złotych.

Władze gorzowskiej uczelni są zaskoczone. Jak mówi kanclerz Roman Gawroniak,urząd marszałkowski wcześniej naciskał na zwiększenie liczby studentów kierunków medycznych. Dlatego zmniejszenie dotacji może mieć swoje skutki:

Władze gorzowskiej uczelni zwróciły się do urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze o wyjaśnienie powodów zmniejszenia dotacji.