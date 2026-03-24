Platformę gniazdową dla rybołowów zamontowali pracownicy Enei pod nadzorem specjalistów z RDOŚ w Gorzowie Wlkp. Na słupie energetycznym w okolicy miejscowości Budachów (gmina Bytnica) koło Krosna Odrzańskiego.

Jest to element trwającego od kilkunstu lat programu przywracania tego gatunku drapieżnych ptaków w Polsce. W tej chwili obserwuje się w kraku około 40 par lęgowych rybołowów z czego dziesięć gniazduje w Lubuskiem. W krytycznym dla istnienia gatunku okresie były w Polsce zaledwie 2 pary tych ptaków.