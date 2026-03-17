Służby porządkowe szykują się do koszenia traw i oprysków przeciwko komarom i kleszczom. W tym sezonie koszenie traw w Zielonej Górze będzie odbywało się według modelu realizowanego we Wrocławiu.

– Planujemy trzy długości traw – mówił w Radiu Zielona Góra Jarosław Flakowski, zastępca prezydenta miasta:

Jeśli chodzi o koszenie w pasach drogowych, trawy będą utrzymane w systemie krótkim. W tej chwili kończą się procedury przetargowe dotyczące oprysków na komary:

Specjaliści przypominają, że zarówno komary, jak i kleszcze mogą być szczególnie aktywne już na początku wiosny. Dlatego podczas spacerów w lesie czy w trawie warto zadbać o odpowiednią ochronę przed insektami. Kleszcze przenoszą groźne choroby, między innymi kleszczowe zapalenie mózgu i borezliozę. Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w ubiegłym roku, w kraju, potwierdzono ponad 48 tysięcy przypadków boreliozy. W tym roku do końca lutego było już ponad 2 tysiące zachorowań.