Czy wyobrażacie sobie prawie kilogramowego chomika z czarnym brzuchem, który wydając okrzyk bojowy i stojąc na tylnych łapach rzuca się na większego od siebie drapieżnika?

Chomik europejski zdobył tytuł Zwierzęcia Roku 2026. W ogólnopolskim plebiscycie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym oddano ponad 33 tys. głosów, przeszło 10 tys. zdobył właśnie ten zagrożony gatunek gryzonia. Przez cały 2026 rok chomik europejski będzie bohaterem specjalnej kampanii edukacyjnej i bohaterem magazynu Między nami zwierzętami w Radio Zachód.

Dziś część I rozmowy ze specjalistką od tego walecznego gryzonia, dr Urszulą Eichert – biolożką z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wraz z wrocławskim ZOO ratuje chomiki na Dolnym Śląsku.

