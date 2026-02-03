Leśnicy przypominają kierowcom, że dzika zwierzyna zimą często podchodzi w rejony dróg. Kiedy widzimy sarnę przekraczającą jezdnię, na pewno za nią pójdą kolejne zwierzęta. Powodem jest między innymi sól sypana na asfalt, po którą podążają zwierzęta. W województwie pojawiły się także łosie.

Coraz częściej prowadząc pojazd widzimy przy poboczu jelenie czy sarny. – Zachowajmy wówczas szczególną uwagę, aby nie spotkać się z takim kolosem stojącym na asfalcie. Zadbajmy o bezpieczeństwo własne i innych pasażerów – mówi nadleśniczy Michał Szczepaniak:

– Pamiętajmy, że łoś to zwierzę ważące ponad pół tony, więc zderzenie z nim, to naprawdę niebezpieczna sytuacja. Zdejmijmy nogę z gazu i pozwólmy mu przejść przez jezdnię w kierunku lasu – zaznacza przedstawiciel Nadleśnictwa Żagań:

Dodajmy, że widząc kilka sztuk saren czy jeleni przebiegających drogę leśnicy zalecają całkowite zatrzymanie pojazdu.