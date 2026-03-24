Seniorzy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żarach przygotowują się do wystawienia kolejnego spektaklu. Aktorzy z „Teatru ES” zaprezentują się w piątek na deskach sali widowiskowej Luna przy ulicy Okrzei.

Wstęp na przedstawienie jest wolny. – Zapraszamy do obejrzenia groteski inspirowanej twórczością Jeremiego Przybory. To ciekawe rozmowy w poczekalni stomatologicznej. W role wcielają się członkowie naszego teatru – mówi Daniela Giecold instruktorka i amatorka uniwersytetu:

Jak podkreślają sami członkowie teatralnej grupy uczestnictwo w spotkaniach to dla nich możliwość samorealizacji. – Świetnie się bawimy, ale jednocześnie spełniamy. To bardzo ważne, bo uzupełniamy się nawzajem. To nasza taka druga rodzina – zaznaczają odtwórcy ról:

Początek piątkowego przedstawienia godzina 17.00.