Z okazji nadejścia wiosny kompleks akademicki przy Chopina na jeden dzień zmienił swoje oblicze.

To właśnie tam odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego, a studenci akademii przemalowali znajdujące się przed uczelnią ławki – mówi Magdalena Byczkowska, dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Jak podkreśla Andrzej Szałas, student Akademii im. Jakuba z Paradyża: malowanie ławek to nie tylko poprawa estetyki, ale też fajny sposób na wspólne spędzenie czasu.

Dużym zainteresowaniem wśród gorzowian cieszyła się także zbiórka elektrośmieci. Każdy kto postanowił oddać nieużywany bądź zepsuty sprzęt w zamian za niego otrzymywał kwiatka – mówi paulina Nowicka z Inneko.

Od samego rozpoczęcia zbiórki elektrośmieci na miejscu ustawiły się kolejki. Gorzowianie chętnie wymieniali swój sprzęt.

Akcja wymiany elektrośmieci potrwa na kampusie AJP jeszcze do godziny 12:00.