2 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych dostał 66-letni kierowca ciężarówki, który uszkodził rogatki na przejeździe kolejowym na DK29 w rejonie wsi Połupin nieopodal Krosna Odrzańskiego – poinformowała w środę (11 marca) kom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Na szczęście, poza uszkodzeniami szlabanów i pojazdu, nie doszło do tragedii. Kierujący pomimo początkowego zagapienia się, w wyniku którego uszkodził pierwszą zaporę, zachował trzeźwość umysłu i wyłamał drugą, by szybko zjechać z torowiska

– przekazała policjantka.

Do wydarzenia doszło we wtorek (10 marca). Z relacji dróżnika przejazdowego wynikało, że kierowca ciężarówki z naczepą wjechał na czerwonym świetle na przejazd uszkadzając rogatki, po czym odjechał. Policjanci nie musieli jednak go szukać, gdyż 66-latek sam wrócił na miejsce zdarzenia.

Tłumaczył policjantom, że zagapił się i wjechał za pierwszą, zamknięta rogatkę. Z kolei drugą zaporę wyłamał ponieważ nie chciał stać na torowisku. Dostał mandat i punkty karne. Z uwagi na uszkodzenia funkcjonariusze zatrzymali także dowód rejestracyjny Scanii, którą kierował.

Apelujemy do kierowców o ostrożność przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego. Zawsze należy zredukować prędkość i upewnić się, że nie nadjeżdża pociąg. Widząc opuszczające się rogatki i migające światło czerwone lub znak STOP przed przejazdem kolejowym, bezwzględnie należy się zatrzymać. Dotyczy to zarówno kierujących, jak i pieszych

– zaznaczyła kom. Kulka.