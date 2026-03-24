Oferta szkół i uczelni w jednym miejscu, by łatwiej zdecydować o przyszłości. W Gorzowie trwają Targi Edukacyjne.

Dużym zainteresowaniem cieszy się siódma już edycja Gorzowskich Targów Edukacyjnych, które odbywają się w Arenie Gorzów. To właśnie tam na stoiskach prezentują się szkoły ponadpodstawowe, uczelnie, a także lokalne firmy. Dzięki temu młodzież może wybrać dalszy kierunek swojej edukacji – mów Beata Wachowiak, zastępca Wydziału Edukacji w Gorzowie.

Odwiedzający mogą zapoznać się z kierunkami nauczania, wymaganiami rekrutacyjnymi oraz możliwościami rozwoju zawodowego. „To dla nas dobra okazja, by się pokazać” mówi Przemyslaw Słowiński z VIII Liceum ogólnokształcącego.

Targi jak co roku przyciągnęły rzesze młodych ludzi, którzy właśnie stoją przed wyborem dalszej drogi kształcenia. To fajne wydarzenie – przyznają uczestnicy.

Gorzowskie Targi Edukacyjne w Arenie Gorzów potrwają do godziny 15:00.