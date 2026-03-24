Już po raz trzeci w Żaganiu odbył się Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Plebiscyt promujący naukę języków obcych zorganizowali nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. Muzyczne prezentacje odbywały się w dwóch kategoriach.

Coroczne wydarzenie artystyczne przeprowadzono w sali Kryształowej Żagańskiego Pałacu Kultury. – Cieszy nas bardzo tak liczna frekwencja i chęć pokazania talentów przez młodych ludzi z całego województwa – mówi jedna z pomysłodawczyń konkursu Sabina Rawska-Kowala:

Sami uczestnicy podkreślają, że mają okazję podejrzeć innych, ale i sami się zaprezentować. – Jest lekka trema, ale warto tu dzisiaj być – mówią uczennice ze szkół ponadpodstawowych:

– Mamy bardzo zdolną i odważną młodzież. Dla mnie każdy z nich ma ogromny potencjał – mówi dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych Zbigniew Stebelski:

Dodajmy, że w konkursie wzięło udział 34 uczestników z lubuskich szkół.