Trener Maciusiak: Kacper jest w porządku

Kacper jest w porządku, rozmawiałem z nim, jest przytomny, rozmawiał przez telefon z rodzicami – powiedział reporterowi Eurosportu trener polskich skoczków Maciej Maciusiak. Tomasiak podczas skoku w kwalifikacjach do niedzielnego (22 marca) konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund miał upadek.

Kacper pojedzie do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania, gdyż narzeka, że boli go kark. Musimy wiedzieć, czy nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń

– dodał Maciusiak.

Szkoleniowiec zaznaczył, że o tym, czy Polacy wezmą udział w pierwszej serii, która jest zaplanowana na godz. 17.15, podejmie decyzję tuż przed konkursem.

Zdrowie jest najważniejsze, nie będziemy ryzykowali

– podkreślił Maciusiak.

Wcześniej dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile poinformował, że Tomasiak nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

Kwalifikacje odwołane. Tomasiak miał upadek

Z powodu zbyt silnego, zmiennego wiatru odwołano kwalifikacje do niedzielnego (22 marca) konkursu Pucharu Świata na mamucim obiekcie w norweskim Vikersund. Jako pierwszy skakał Kacper Tomasiak, który po lądowaniu miał upadek. Polak nie podniósł się samodzielnie, został zniesiony ze skoczni przez służby medyczne.

Trzykrotny medalista olimpijski został zbadany przez sztab medyczny na skoczni. Jak poinformował dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile, nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i nie było potrzeby przewiezienia go do szpitala.

Kwalifikacje odwołano, o godz. 17.15, gdy pogoda się ma poprawić, rozpocznie się pierwsza seria, w której wystąpi 59 skoczków znajdujących się na liście startowej.

Kwalifikacje odwołano po skokach dziewięciu zawodników, przed próbą Pawła Wąska, który był trzy razy wycofywany z belki.

Po sobotnim (21 marca) konkursie w klasyfikacji PŚ w lotach liderem jest najlepszy tego dnia Austriak Stephan Embacher – 260 pkt. Drugie miejsce zajmuje triumfator klasyfikacji generalnej cyklu Słoweniec Domen Prevc – 245 pkt, a trzecie – Norweg Johann Andre Forfang z dorobkiem 140. Z Polaków najwyżej – na 23. pozycji – jest sklasyfikowany Piotr Żyła (26 pkt).

Do rozegrania zostały trzy kończące edycję PŚ 2025/26 konkursy na mamucim obiekcie w Planicy. W Słowenii w planie są dwa indywidualne oraz jeden drużynowy.