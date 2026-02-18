Norweski biegacz narciarski Johannes Hoesflot Klaebo zdobył swój 10. zloty medal igrzysk olimpijskich. W środę (18 lutego) w Tesero triumfował, wraz z Einarem Hedegartem, w sprincie drużynowym techniką dowolną. Maciej Staręga i Dominik Bury uplasowali się na 13. miejscu.

We włoskich igrzyskach Klaebo już po raz piąty stanął na najwyższym stopniu podium. W niedzielę po triumfie w sztafecie został pierwszym w historii sportowcem z dziewięcioma złotymi krążkami zimowych igrzysk.

Teraz wyrównał osiągnięcie amerykańskiego panczenisty Erica Heidena, który w 1980 roku w Lake Placid był pierwszym, który zdobył pięć złotych medali na jednych zimowych igrzyskach.

Klaebo trzy pierwsze olimpijskie złota zdobył osiem lat temu w Pjongczangu. W 2022 roku w Pekinie dołożył dwa kolejne oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu.

Uwzględniając też letnie igrzyska, bardziej od Norwega utytułowanym sportowcem jest już tylko amerykański pływak Michael Phelps, który na najwyższym stopniu olimpijskiego podium stawał aż 23 razy.

W środowym (18 lutego) finale Norwegowie kontrolowali sytuację. Biegnący na ostatniej zmianie Klaebo wyraźnie odskoczył od rywali na ostatnim podbiegu. Finiszując mógł się delektować kolejnym sukcesem.

Drugie miejsce zajęli Amerykanie ze stratą 1,4 s. Brąz wywalczyli Włosi – 3,3 s straty, a Polacy byli wolniejsi od triumfatorów o 20,1 s.

We włoskich igrzyskach pozostała jeszcze jedna konkurencja biegowa – 50 km techniką klasyczną. Odbędzie się w niedzielę.