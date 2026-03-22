Zespół KSSSE Enei AJP Gorzów Wlkp. pokonał VBW Gdynia 84:66 (24:21, 15:16, 28:12, 17:17) w drugim ćwierćfinałowym meczu play off Orlen Basket Ligi Kobiet i po dwóch spotkaniach prowadzi 2:0.

W przeciwieństwie do wczorajszego spotkania, w dzisiejszym miejscowe koszykarki od początku przejęły inicjatywę i już po minucie prowadziły 5:0. Rywalki nie zraziły się i przez pierwsze dwie kwarty nie ustępowały podopiecznym trenera Dariusza Maciejewskiego.

Mecz de facto rozstrzygnął się na początku trzeciej kwarty. W pierwszych trzech minutach tej części miejscowe zdobyły 14 punktów nie tracąc żadnego. Tę świetną passę przerwała dopiero Karolina Maj trafiając zza linii 6,75 m., ale w tym momencie na tablicy wyników było już 53:40 dla gospodyń, a do końca tej kwarty gorzowianki powiększyły przewagę i przed ostatnią odsłoną prowadziły różnicą 18 punktów 67:49, by wygrać ostatecznie 84:66.

Dariusz Maciejewski trener gorzowskiego zespołu cieszył się z kolejnego zwycięstwa, ale chwalił postawę rywalek.

Dałyśmy z siebie wszystko, ale na zespół z Gorzowa to nie wystarczyło, mówiły koszykarki VBW: