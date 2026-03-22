W inauguracyjnej kolejce rundy wiosennej III ligi piłkarek MUKS Kostrzyn nad Odrą przegrał na własnym boisku z TS Przylep Zielona Góra 0:3.

W porównaniu do rundy jesiennej w zespole z Kostrzyna nastąpiły wielkie zmiany. Z jesieni w zespole została tylko jedna zawodniczka, a skład uzupełniają piłkarki, które mają po 15-16 lat. W tej sytuacji faworytem spotkania, mimo że atut własnego boiska był po stronie MUKS, były piłkarki TS Przylep. Faworytki nie zawiodły i wygrały pewnie 3:0.

Pierwszą bramkę, już w 5 minucie zdobyła Maja Dmitruk. W 33 minucie na 2:0 podwyższyła Wirginia Kurek, a wynik spotkania w 67 minucie ustaliła Zofia Antczak.

Mimo zwycięstwa ekipa z Zielonej Góry nie była zadowolona z tego co pokazała na boisku.

Kostrzynianki przegrały, ale zapewniają, że choć są młodsze od rywalek postarają się o niejedną niespodziankę.