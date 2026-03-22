Ukraińscy żołnierze zestrzelili pierwsze irańskie drony na Bliskim Wschodzie

Specjaliści z jednostek do zwalczania bezzałogowców, wysłani na Bliski Wschód przez Ukrainę, strącili pierwsze drony typu Shahed, wystrzelone przez Iran – poinformował portal BBC Ukraine.

Bezzałogowce typu Shahed, używane przez Iran do atakowania krajów położonych nad Zatoką Perską, zostały zniszczone przy użyciu dronów przechwytujących produkcji ukraińskiej.

Ukraina wysłała do krajów tego regionu zarówno systemy przechwytujące, jak i specjalistów do ich obsługi. Agencja informacyjna RBK-Ukraina powiadomiła, że jest to łącznie 228 osób, które realizują zadania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Jeśli chodzi o małą obronę przeciwlotniczą, czyli sposób działania w przypadku zmasowanych ataków Shahedów, to myślę, że nikt nie ma takiego doświadczenia jak my

– powiedział w piątek (20 marca) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Ukraińskie przedsiębiorstwa produkujące bezzałogowce otrzymały dziesiątki propozycji współpracy od państw regionu Zatoki Perskiej, które są zainteresowane zakupem systemów przechwytujących – przekazał portal BBC Ukraine. Obecnie trwają rozmowy na temat nawiązania takich partnerstw z poszczególnymi krajami.

Jak wynika z informacji portalu Intelligence Online, strona ukraińska negocjuje przekazanie przez Katar 12 używanych samolotów Mirage 2000-5 w zamian za dostawy systemów antydronowych. Wcześniej prezydent Ukrainy deklarował, że Kijów jest gotowy realizować takie dostawy w zamian za pociski do zestawów przeciwlotniczych Patriot.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

Prezydent USA stawia ultimatum Iranowi: macie 48 godzin. Teheran odpowiada

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin – ostrzegł w sobotę wieczorem (21 marca) czasu miejscowego prezydent USA Donald Trump.

Jeśli Iran nie OTWORZY CAŁKOWICIE, BEZ ŻADNYCH GROŹB, cieśniny Ormuz w ciągu 48 GODZIN od dokładnie tej chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne ELEKTROWNIE, ZACZYNAJĄC OD NAJWIĘKSZEJ!

– napisał Trump na swoim portalu Truth Social. Z jego wpisu wynika, że jego czas ultimatum upłynie w tuż przed 1 w nocy czasu polskiego z poniedziałku na wtorek.

W odpowiedzi na wpis Trumpa, irańskie władze zapowiedziały, że jeśli USA spełnią groźby, Iran odpowie atakami na wszelkie obiekty infrastruktury energetycznej, informatycznej i odsalarki należące do USA i Izraela w regionie.

Trump już wielokrotnie wcześniej groził zniszczeniem irańskich elektrowni – w tym elektrowni jądrowej – twierdząc, że w ten sposób w ciągu godziny mógłby spowodować takie zniszczenia, że kraj nie byłby się w stanie z tego podnieść. Prezydent podkreślał jednak wówczas, że jest „miły” i tego nie robi.

Trump: mógłbym to zrobić w ciągu najbliższej godziny

Mógłbym to zrobić w ciągu najbliższej godziny. Czytalibyście o likwidacji elektrowni jądrowych lub elektrowni, które wytwarzają prąd, które wytwarzają wodę. Wszędzie są odsalarki

– mówił w wywiadzie w ubiegłym tygodniu w radiu Fox News.

Jest to kolejny zwrot prezydenta w sprawie cieśniny Ormuz. Jeszcze w piątek sugerował, że jest bardzo bliski osiągnięcia wszystkich swoich celów w Iranie, zapowiadając, że USA nie potrzebują cieśniny i odpowiedzialność za nią odda w ręce państw, które korzystają z ropy naftowej eksportowanej przez nią. Wcześniej podkreślał, że państwa NATO mogłyby z łatwością odblokować ruch przez cieśninę i że byłby to „bardzo prosty manewr” obarczony bardzo niewielkim ryzykiem.

Największą elektrownią w Iranie jest elektrownia gazowa w Demawendzie pod Teheranem, mająca moc ok. 2,8 tys. MW. Do największych zakładów należą również elektrownie wodne w prowincji Chuzestan. W Iranie działa też jedna elektrownia jądrowa, w Buszehrze, o mocy 1000 MW.

Iran blokuje ruch przez kluczową dla transportu ropy naftowej cieśniny w odpowiedzi na atak USA i Izraela na to państwo, który miał miejsce 28 lutego. Irańskie siły wielokrotnie atakowały tankowce, choć przepuszczały niektóre statki, m.in. powiązane z Chinami i Indiami, czy też własne tankowce. Doniesienia mediów, m.in. CNN, mówiły również o rozmieszczaniu tam min.

Netanjahu: będziemy kontynuować uderzenia na Iran na wszystkich frontach

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w sobotę (21 marca), że siły zbrojne jego kraju będą kontynuować uderzenia” na Iran „na wszystkich frontach”. Tego dnia w irańskich atakach rakietowych na dwa miasta na południu Izraela rannych zostało prawie sto osób.

To bardzo trudny wieczór w bitwie o naszą przyszłość

– powiedział Netanjahu według komunikatu przekazanego przez jego służby.

Dodał: – Jesteśmy zdeterminowani, by nadal uderzać w naszych wrogów na wszystkich frontach.

Tego dnia co najmniej 65 osób zostało rannych w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w miasto Arad na południu Izraela.

Według izraelskiej straży pożarnej pocisk uderzył w centrum miasta, między budynkami mieszkalnymi. Służby podały, że w miejscu uderzenia doszło do rozległych zniszczeń.

Z powodu napływu rannych szpital w Aradzie ogłosił stan wyjątkowy po ataku – przekazało izraelskie pogotowie.

Iran ostrzelał również w sobotę położone na południu Izraela miasto Dimona, w którym znajduje się reaktor atomowy – przekazał portal Times of Israel. Około 20 osób zostało rannych.

Według służb ratowniczych pocisk uderzył bezpośrednio w budynek miejski.

W Dimonie znajduje się izraelski reaktor jądrowy oraz główny ośrodek badań nuklearnych. Miasto uznawane jest za centrum izraelskiego programu nuklearnego, którego istnienia Izrael oficjalnie ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Irański pocisk uderzył w miasto Arad na południu Izraela. Wielu rannych

Co najmniej 65 osób zostało rannych, w tym siedem ciężko, w wyniku uderzenia irańskiego pocisku balistycznego w miasto Arad na południu Izraela – poinformowała w nocy z soboty na niedzielę (21/22 marca) Czerwona Gwiazda Dawida. Ratownicy nadal przeszukują teren ataku w poszukiwaniu kolejnych poszkodowanych.

Izraelskie siły powietrzne wszczęły już dochodzenie w sprawie nieudanego przechwycenia pocisku balistycznego, który uderzył w Aradzie – poinformował portal Times of Israel.

Według wstępnych ustaleń pocisk miał przenosić konwencjonalną głowicę z setkami kilogramów materiałów wybuchowych.

Dochodzenie w sprawie okoliczności uderzenia prowadzi także odpowiedzialne za ochronę ludności cywilnej dowództwo frontu wewnętrznego. Zarówno siły powietrzne, jak i to dowództwo badają również wcześniejsze uderzenie w pobliskiej Dimonie, gdzie ranne zostały 54 osoby.

Izraelskie ministerstwo zdrowia: od początku wojny do szpitali trafiło około 4300 rannych

Wcześniej w sobotę izraelskie ministerstwo zdrowia podało, że od początku wojny do szpitali trafiło około 4300 rannych.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły 28 lutego bombardowania Iranu. Według oficjalnych i niezależnych źródeł w wyniku ataków zginęło około 1400 irańskich cywilów, około 20 tys. zostało rannych, a ponad 3 mln osób zostało tymczasowo przesiedlonych.

W atakach odwetowych Iranu zginęło około 50 osób, w tym 13 amerykańskich żołnierzy i 15 izraelskich cywilów. Głównymi celami tych uderzeń są Izrael oraz państwa Zatoki Perskiej, gdzie znajdują się instalacje wojskowe USA.