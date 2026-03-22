REWE digitalPoland SKM Zastal Zielona Góra przegrał u siebie z Pyra AZS Szkołą Gortata Poznań 81:94 w 29 kolejce koszykarskiej 2 ligi. Najskuteczniejszy w barwach Zielonogórzan był Jakub Kowacki, który rzucił 19 punktów. Po stronie gości brylował Paweł Wiśniewski z 28 oczkami na koncie.

W początkowej fazie pierwszej kwarty spotkanie było wyrównane. Taki stan rzeczy utrzymywał się do wyniku 9:9. Wtedy goście odskoczyli i powiększali swoją przewagę. Po pierwszych 10 minutach SKM przegrywał 18:28.

Zielonogórzanie dobrze weszli w kwartę numer dwa, bardzo skutecznie się bronili, a do tego regularnie punktowali. Niemal dogonili przyjezdnych z Poznania, przegrywając już tylko 28:30. Wtedy jednak koszykarze Pyra AZS Szkoły Gortata Poznań odzyskali rezon i podwyższyli prowadzenie. SKM nie dawał jednak za wygraną, wrócił do punktowania i na koniec pierwszej połowy zniwelował stratę, przegrywając 40:45.

W trzeciej kwarcie na początku dużo lepiej punktowali goście, prowadząc już 15 punktami. Podopieczni Piotr Bakuna zdołali ponownie zmniejszyć stratę, jednak ulegli także w tej odsłonie i przed ostatnią kwartą przegrywali 59:67.

Ostatnie 10 minut było emocjonujące. Najpierw Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań wyszła na pozornie bezpieczne, szesnastopunktowe prowadzenie. Koszykarze SKM-u nie poddali się i gonili. Najbliżej gości byli przy wyniku 74:79. Od tego momentu to jednak koszykarze z Poznania punktowali dużo lepiej i wrócili na spokojne prowadzenie. Mecz zakończył się wynikiem 81:94.

REWE digitalPoland SKM Zastal Zielona Góra – Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 81:94 (18:28, 22:17, 19:22, 22:27)

Mecz podsumował zawodnik SKM-u – Nikodem Klocek oraz trener Pyra AZS Szkoły Gortata Poznań Tomasz Semmler: