Ukraińscy żołnierze zestrzelili pierwsze irańskie drony na Bliskim Wschodzie

Specjaliści z jednostek do zwalczania bezzałogowców, wysłani na Bliski Wschód przez Ukrainę, strącili pierwsze drony typu Shahed, wystrzelone przez Iran – poinformował portal BBC Ukraine.

Bezzałogowce typu Shahed, używane przez Iran do atakowania krajów położonych nad Zatoką Perską, zostały zniszczone przy użyciu dronów przechwytujących produkcji ukraińskiej.

Ukraina wysłała do krajów tego regionu zarówno systemy przechwytujące, jak i specjalistów do ich obsługi. Agencja informacyjna RBK-Ukraina powiadomiła, że jest to łącznie 228 osób, które realizują zadania m.in. w Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kuwejcie i Jordanii.

Jeśli chodzi o małą obronę przeciwlotniczą, czyli sposób działania w przypadku zmasowanych ataków Shahedów, to myślę, że nikt nie ma takiego doświadczenia jak my

– powiedział w piątek (20 marca) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami.

Ukraińskie przedsiębiorstwa produkujące bezzałogowce otrzymały dziesiątki propozycji współpracy od państw regionu Zatoki Perskiej, które są zainteresowane zakupem systemów przechwytujących – przekazał portal BBC Ukraine. Obecnie trwają rozmowy na temat nawiązania takich partnerstw z poszczególnymi krajami.

Jak wynika z informacji portalu Intelligence Online, strona ukraińska negocjuje przekazanie przez Katar 12 używanych samolotów Mirage 2000-5 w zamian za dostawy systemów antydronowych. Wcześniej prezydent Ukrainy deklarował, że Kijów jest gotowy realizować takie dostawy w zamian za pociski do zestawów przeciwlotniczych Patriot.

Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw regionu Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.

Pożar w rosyjskiej rafinerii Basznieft w Ufie

? Preliminarily, a fire broke out in the area of the “Bashneft refinery” in russian ufa. The cause has not yet been established, but ??????? report multiple bursts of automatic gunfire and explosions in the industrial zone. ??Follow@blyskavka_ua pic.twitter.com/kWxBtzesex — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) March 22, 2026

Wybuchł pożar na terenie rafinerii Basznieft w rosyjskiej Ufie

– podał profil BLYSKAVKA na X.

Przyczyna nie została jeszcze ustalona, ale media donoszą o licznych seriach strzałów z broni automatycznej i eksplozjach w strefie przemysłowej

– dodano.

Zełenski: trzeba ustalić, na ile Rosja chce rzeczywistego zakończenia wojny

Kontynuujemy wysiłki dyplomatyczne w celu zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, jednak kluczową kwestią jest ustalenie, na ile Rosja tego rzeczywiście chce – poinformował w sobotę (21 marca) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu na Florydzie delegacji ukraińskiej z przedstawicielami amerykańskiej administracji.

Kluczową kwestią jest ustalenie, na ile Rosja jest gotowa podjąć działania zmierzające do rzeczywistego zakończenia wojny (…), zwłaszcza teraz, gdy napięcia geopolityczne nasiliły się w związku z sytuacją wokół Iranu

– przekazał Zełenski w wiadomości opublikowanej na portalu X.

Jak dodał, rozmowy z Amerykanami będą kontynuowane w niedzielę, a strona ukraińska wkrótce opublikuje bardziej szczegółowe sprawozdanie z ich przebiegu.

To ważna wiadomość dla całego świata: dyplomacja jest kontynuowana, a my pracujemy nad zakończeniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Nikt nie chce tej wojny

– dodał ukraiński prezydent.

W sobotę na Florydzie delegacja Ukrainy, na czele której stoi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, spotkała się z przedstawicielami administracji amerykańskiej Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

W skład delegacji ukraińskiej weszli także szef biura Zełenskiego, generał Kyryło Budanow, jego zastępca Serhij Kysłycia i Dawyd Arachamija, przewodniczący parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu.

Prócz kwestii zakończenia walk grupa negocjacyjna omawia jednocześnie ze stroną amerykańską program PURL, czyli mechanizm NATO umożliwiający sojusznikom finansowanie zakupu broni i amunicji z amerykańskich magazynów dla Ukrainy, a także pociski do systemów Patriot oraz umowę dotyczącą dronów.

Agencja Reutera podała w piątek, że rozmowy w Miami mogą przygotować grunt pod kolejne spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Zełenskim. Według agencji rozmowy początkowo miały uwzględniać też rosyjskich negocjatorów i planowano je w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ich tematem miało być wypracowanie rozwiązania pozwalającego na zakończenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, trwającej od 2022 r. Trójstronne spotkanie przełożono jednak po rozpoczęciu 28 lutego przez USA i Izrael wojny przeciwko Iranowi.