Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali na wyjeździe ze Skrą Bełchatów 1:3 w ostatnim meczu sezonu PlusLigi.

Pierwszego bardzo zaciętego seta gorzowianie wygrali 27:25, wcześniej prowadzili kilkoma punktami, potem Skra doszła i miała nawet setbola. Następne dwie partie były już bez większej historii – sposobiący się do fazy play-off bełchatowianie zwyciężyli kolejno 25:17 i 25:19. Gorzowianie mocniej postawili się jeszcze w czwartym secie, ale przegrali go do 22.

Trener Cuprum Stilonu Hubert Henno dał pograć w tym meczu wszystkim zdrowym zawodnikom. Największą szansę w tym sezonie dostał przyjmujący gorzowskiej drużyny, Wojciech Więcławski:

MVP spotkania został wybrany środkowy Skry Mateusz Nowak, ale szczególnie wyróżniał się też przyjmujący Kamil Szymendera, który zmienił w drugim secie słabo grającego Francuza Antoine Pothrona:

Cuprum Stilon kończy ostatecznie sezon na 12. miejscu. W Magazynie Ostatnia Prosta w Radiu Gorzów po 17 i w Magazynie Sportowym Radia Zachód po 21 w poniedziałek rozmowy z trenerem