Rozrasta się zielonogórskie muzeum PRL „Nie lubię poniedziałku”. Niebawem w Zatoniu, gdzie się znajduje, będzie można obejrzeć kiosk ruchu z dawnych lat. Zmienia się także muzealna piwnica, gdzie powstaje kolejowa część ekspozycji. Mówi organizator Bartek Żak:

Kiosk i wystawa kolejowa będą gotowe za około 3 tygodnie. Muzeum przyjmuje też pamiątki od mieszkańców. – Chcemy uratować jak najwięcej rzeczy, szczególnie z Zielonej Góry – dodaje historyk Grzegorz Biszczanik:

Dla wielu Zielonogórzan i gości pobyt w muzeum PRL to powrót do lat dzieciństwa. Dla młodych osób zgromadzone tam przedmioty często są zagadką. To np. nośniki muzyczne albo telefony – dodaje Grzegorz Biszczanik:

Muzeum PRL podzielone jest na kilka sekcji. Tylko na samym poddaszu zgromadzono około 2,5 tysiąca przedmiotów. Z danych na koniec 2025 roku wynika, że miejsce odwiedziło około 11 tysięcy osób.