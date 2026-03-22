Pia Skrzyszowska zdobyła brązowy medal lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Toruniu w biegu na 60 m ppł. Wynikiem 7,73 poprawiła własny rekord Polski. Zwyciężyła Devynne Charlton z Bahamów rekordem globu 7,65. Druga była Holenderka Nadine Visser, która wyprzedziła Polkę o 0,005 s.
Skrzyszowska zdobyła brąz w stojącym na rekordowym poziomie. Polka finiszowała trzecia i o 0,02 wyprzedziła czwartą z wielkich faworytek – Szwajcarkę Ditaji Kambundji.
Brąz Skrzyszowskiej to czwarty medal Polaków w Toruniu. Wcześniej złoto w biegu na 60 m ppł zdobył Jakub Szymański, srebro Natalia Bukowiecka w biegu na 400 m, a brąz mikst 4×400 m.
