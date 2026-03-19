Posłanka Krystyna Sibińska wiceprzewodniczącą lubuskiej Koalicji Obywatelskiej, która od wczoraj ma już nowy zarząd.

Ten został wybrany przez radę regionu partii. Wiceprzewodniczącymi – prócz posłanki Sibińskiej – zostali: Elżbieta Polak, marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski oraz pełnomocnik wojewody lubuskiego do spraw samorządu Robert Kornalewicz. Sekretarzem partii będzie Izabela Piotrowicz. Mówi szef lubuskiej KO Marek Cebula

Z wyniku wyborów w lubuskiej KO zadowolona jest Krystyna Sibińska

Przypomnijmy, że dwa tygodnie temu Marek Cebula został nowym przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w regionie lubuskim. Pokonał wieloletniego szefa lubuskich struktur posła Waldemara Sługockiego.

