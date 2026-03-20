Na terenach przyległych do Muzeum Obozów Jenieckich jutro ruszy 50. Cross Żagański. Sportowemu wydarzeniu upamiętniającemu „Wielką Ucieczkę” towarzyszyć będzie miasteczko wojskowe.

Swój sprzęt wystawią jednostki wojskowe 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. – Zachęcamy do kibicowania biegnących, ale również do spotkania z wojskiem i obejrzenia pojazdów, które się pojawią na polanie przy ulicy Ilwiańskiej obok muzeum. Będą również stoiska promocyjne jednostek wojskowych – mówi organizator crossu Łukasz Kudła:

Sprzęt w wojskowym miasteczku dostępny będzie od godziny 11.00.