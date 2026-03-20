W holu przy Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Papuszy zorganizowano wernisaż wystawy pod nazwą „By czas nie zatarł. Historie niewypowiedziane”. Ekspozycja poświęcona jest 80. rocznicy osadnictwa w Żaganiu i powiecie żagańskim po 1945 roku.

To inicjatywa pracowników książnicy oraz miejskich regionalistów. – Jest to wystawa o ludziach przybyłych na te ziemie tuż po wojnie i ich losach. Znaleźć tu można rodzinne pamiątki, zdjęcia i dokumenty. Co ważne w spotkaniu uczestniczą także przedstawiciele rodzin bohaterów uwiecznionych na fotografiach – mówi dyrektorka biblioteki Magdalena Śliwak:

– Warto było podjąć się zebrania takiej dokumentacji. Wystawione zbiory to wieloletnia praca i poszukiwania. To także wiele indywidualnych historii i losów ludzi, którzy dotarli do Żagania po wojnie – zaznacza regionalista Jan Mazur:

Mirosław Kasztel pasjonuje się historią od lat. Na zdjęciach wystawy można zobaczyć wielu jego krewnych. – Mam do spełnienia ważną misję jako kustosz pamięci rodzinnej. Są to źródła i dokumenty, które mówią o moich bliskich – zaznacza regionalista:

Dodajmy, że wystawa będzie dostępna przez 3 miesiące.