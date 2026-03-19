Z ośmioma medalami zawodów rangi mistrzostw Polski wrócili ze Starego Smokowca (Słowacja) saneczkarki i saneczkarze UKS Nowiny Wielkie.
Pięć medali zdobyli w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, a trzy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Miejsca medalowe UKS Nowiny Wielkie:
OOM:
dwójki juniorów: 3 miejsce: Mikołaj Preczewski/Paweł Pater
dwójki juniorek młodszych: 3 miejsce: Hanna Piwkowska/Emilia Milka
drużyna juniorzy: 2 miejsce (Maria Czarnecka, Wiktor Sikorski, Mikołaj Preczewski, Paweł Pater)
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski:
jedynki kobiet: 1 miejsce Agata Brodnicka
jedynki mężczyzn: 2 miejsce Łukasz Maćkała, 3. Radosław Milka
dwójki mężczyzn: 2 miejsce Radosław Milka/Łukasz Maćkała
dwójki kobiet: 3 miejsce Dominika Piwkowska/Agata Brodnicka