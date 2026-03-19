Zawodnicy ŻKSW Żary zdobyli 6 medali podczas mistrzostw Polski muaythai seniorów i U-18.

W turnieju w Opatówku wśród seniorów złoto w kategorii 57 kg zdobył Szymon Socha, a w wadze 63,5 kg triumfowała 19-letnia Wiktoria Smolińska:

W mistrzostwach Polski U-18 na najwyższym stopniu podium stanęli: Hanna Sobecka w wadze 54 kg,Damian Fedorowicz -60 kg i 15-letni Maksymilian Sobecki w wadze 54 kg:

Ponadto brąz w wadze 75 kg wywalczył Michał Jakubowski. Tytuł Najlepszej Zawodniczki U18 uzyskała Hanna Sobecka, a najlepszego zawodnika U18 Damian Fedorowicz. ŻKSW Żary zdobył tytuł Najlepszego Klubu Mistrzostw Polski w klasyfikacji drużynowej wśród 59 ośrodków muaythai z całego kraju.