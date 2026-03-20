Będzie modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach. Część tych, które kiedyś służyły innym celom, zostanie zaadaptowana na potrzeby administracji szkoły.

– Cała część administracyjna placówki będzie się mieścić na parterze – mówi Wojciech Obremski, rzecznik starostwa powiatowego w Słubicach.

Całą inwestycja w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach będzie kosztować ponad 1,5 mln złotych. Starostwo jednak wyasygnuje ze swojego budżetu ledwie 32 tysiące, bo resztę stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu. Całość remontu ma być zakończona po wakacjach.