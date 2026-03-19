W Zespole Szkół Technicznych w Lubsku uruchomiono nową pracownię gastronomiczną. Będą z niej korzystać uczniowie klas o profilu żywieniowym. Koszt inwestycji to około 800 tysięcy złotych. Zadanie wykonano przy wykorzystaniu dofinansowania.

W pracowni stworzono 6 niezależnych stanowisk do praktycznej nauki. – To dla nas ważna chwila, bo na pracownię czekaliśmy wszyscy. Dbamy o to, aby takie miejsca szkolenia zawodowego były profesjonalne. To nie tylko remont pomieszczeń, ale i pełne wyposażenie – mówi dyrektorka szkoły Alicja Czerniawska:

– Bardzo nas cieszy finał tej inwestycji. Uczniowie mają dzięki temu stworzone warunki do praktycznej nauki zawodu. Liczymy na to, że znajdą pracę w naszym powiecie – mówi wicestarosta żarski Wojciech Kasprów:

Beniamin Bień zaznacza, że poprzednie miejsce, gdzie młodzież uczyła się praktyki znacznie odbiegało ot tego, które dziś jest oddane do użytku. – To profesjonalny sprzęt i więcej ciągów technologicznych – mówi nauczyciel zawodu:

– To zupełnie inne, nowoczesne miejsce. Wszystko jest naprawdę z górnej półki. W takich warunkach pracuje się znaczne lepiej – mówią uczennice przygotowujące potrawy:

Dodajmy, że do technikum żywienia i usług gastronomicznych w lubskiej szkole uczęszcza 87 uczniów. Łącznie naukę w placówce pobiera około 460.