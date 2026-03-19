W niedzielę derbowym meczem z TS Przylep piłkarki MUKS PS Kostrzyn rozpoczną rundę wiosenną rozgrywek III ligi.

Kostrzynianki mają jednak już za sobą pierwszy w tym roku pojedynek o ligowe punkty. W minioną niedzielę na własnym boisku kostrzynianki przegrały w zaległym spotkaniu z Moto-Jelcz Oława 0:14. Wynik nie był niespodzianką zważyszy, że w kostrzyńskiej drużynie nastąpiła prawdziwa rewolucja bo z rundy jesiennej w składzie zagrała tylko jedna piłkarka. Jakby tego było mało miejsce trenera Tomasza Zielińskiego zajął na ławce Krzysztof Stępień.