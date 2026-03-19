W piątek 20 marca piłkarze Lechii Zielona Góra zmierzą się na wyjeździe ze Skrą Częstochowa w ramach 23. kolejki III ligi.

Zielonogórska drużyna już w czwartek rano ruszyła w drogę, z przystankiem w Oławie na trening na sztucznej nawierzchni, a na takiej właśnie swoje mecze rozgrywa Skra.

Rywal to siódma drużyna w tabeli, która boryka się z poważnymi problemami finansowymi, ale dokończenie bieżącego sezonu jest według częstochowskiego klubu niezagrożone. Tej wiosny Skra zanotowała już wszystkie możliwe rozstrzygnięcia – na inaugurację została rozbita przez Wartę Gorzów 0:5, następnie pokonała MKS Kluczbork 5:4, a w ubiegłej kolejce zremisowała z Karkonoszami Jelenia Góra 2:2.

Wobec powyższego trener Lechii, Sebastian Mordal mówi, że rywal jest nieprzewidywalny:

Początek piątkowego meczu w Częstochowie o godzinie 18:30.