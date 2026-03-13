Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę (15 marca), to na KO zagłosowałoby 31,8 proc., a na PiS – 24,2 proc. badanych – wynika z opublikowanego w piątek sondażu IBRIS dla Onetu.

Dodano, że do urn poszłoby 61,3 proc. uczestników badania; opcję „zdecydowanie tak” wskazało 44 proc. osób, a „raczej tak” — 17,3 proc. Na głosowanie nie wybiera się 37,7 proc. uczestników sondażu.

Jak podano, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 31,8 proc. respondentów, głos na Prawo i Sprawiedliwość oddałoby zaś 24,2 proc. Konfederację poparłoby 14,2 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca zajęły: Konfederacja Korony Polskiej (8 proc.), Lewica (6,9 proc.), PSL (4,6 proc.), Razem (2,1 proc.) i Polska 2050 (0,9 proc.). Niezdecydowanych, na kogo głosować jest 7,3 proc. uczestników badania.

Badanie IBRiS na zlecenie Onetu przeprowadzono 9 marca br. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 dorosłych Polaków.