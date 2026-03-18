Premier Donald Tusk skierował do Komisji Europejskiej list w sprawie korekty systemu ETS. Wspólnie z innymi krajami unijnymi Polska będzie domagała się utrzymania darmowych praw do emisji CO2 dla przemysłu.

Podczas konferencji PowerConnect Energy Summit 2026 w Gdańsku szef rządu wskazał, że konieczna jest gruntowna zmiana systemu handlu emisjami.

List do Komisji Europejskiej w sprawie zmian w systemie ETS podpisały również Włochy, Belgia, Austria, Bułgaria, Słowacja i Grecja. Inne państwa unijne są skłonne poprzeć proponowane korekty.

W czwartek i piątek sprawą ETS zajmą się unijny przywódcy podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli.