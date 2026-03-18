W ciągu najbliższej dekady Polska zainwestuje w energetykę i infrastrukturę bilion złotych – poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu bierze udział w targach i konferencji PowerConnect Energy Summit w Gdańsku.

W przemówieniu wymieniał najważniejsze cele polskich inwestycji w ten sektor:

PowerConnect Energy Summit to konferencja połączona z targami i prezentacją nowych technologii w energetyce. Główne tematy to bezpieczeństwo energetyczne regionu Bałtyku, transformacja energetyczna Polski oraz rozwój krajowej produkcji i miejsc pracy.

W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele rządu, firm energetycznych, samorządów oraz branży technologicznej.