Komisja Europejska finalizuje obecnie umowę pożyczkową w ramach SAFE, aby móc podpisać ją z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu – oświadczył w piątek rzecznik KE Thomas Regnier. Czas jest najważniejszy, jesteśmy zobowiązani do niezwłocznego wdrożenia planu – podkreślił.

Regnier był pytany o skutki zapowiedzianego przez prezydenta Karola Nawrockiego weta wobec ustawy wdrażającej program finansowania obronności SAFE.

Polska jest największym beneficjentem programu SAFE, w wysokości 43,7 mld euro. To prawie jedna trzecia puli SAFE

– odpowiedział.

Jak podkreślił, Polska przedstawiła bardzo solidny i dobrze przygotowany plan, który został zatwierdzony w rekordowym czasie. Dodał, że KE jest zdecydowana wdrożyć polski plan bez opóźnień.

Jeśli chodzi o potencjalne dalsze kroki, o to, czy będą kolejne płatności, czy nie, nasze stanowisko jest jasne: czas jest najważniejszy i jesteśmy zdecydowani wdrożyć plan niezwłocznie. Dlatego Komisja finalizuje obecnie umowę pożyczkową, aby móc ją podpisać z polskimi władzami i wypłacić zaliczkę już w kwietniu

– powiedział Regnier.

Mowa o zaliczce w wysokości 15 proc., czyli 6,5 mld euro. Po ich otrzymaniu mogłaby rozpocząć się realizacja projektów na szczeblu krajowym.

KE potrzebuje Polski

Rzecznik zaznaczył też, że KE „zdecydowanie potrzebuje Polski na pokładzie”.

– ocenił.

KE: Prawo? To wasze wewnętrzne sprawy

Jeśli chodzi o prezydenckie weto, rzecznik powiedział, że „Komisja nie będzie angażować się w debaty polityczne toczące się na arenie wewnętrznej danego kraju”. Podkreślił też, że podstawa prawna wdrożenia programu – innymi słowy to, czy zostanie on przyjęty na podstawie ustawy, czy też rozporządzenia rządowego – leży całkowicie w gestii polskich władz. Rzecznik podkreślił, że KE chce skupić się na finalizowaniu umów pożyczkowych z pozostałymi państwami.

Łącznie z Polską, KE zaakceptowała dotychczas plany 16 państw UE.

Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Polska, która jest największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Prezydent Nawrocki wraz z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaproponował alternatywę do unijnego SAFE – „Polski SAFE 0 proc.”. Według tej propozycji, w BGK miałby zostać utworzony Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, finansowany z zysku Narodowego Banku Polskiego.