Von der Leyen: powrót do importu paliw kopalnych z Rosji do UE byłby strategicznym błędem

Rzecznik Kremla: kolejna runda rozmów na temat Ukrainy mogłaby odbyć się w Stambule

Ukraina/ MSZ: węgierska misja badająca rurociąg Przyjaźń nie ma oficjalnego statusu; wjechali jako turyści

1. Ukraina/ MSZ: węgierska misja badająca rurociąg Przyjaźń nie ma oficjalnego statusu; wjechali jako turyści MSZ w Kijowie oświadczyło, że grupa obywateli węgierskich, którzy przybyli do tego kraju z „misją rozpoznawczą” w celu zbadania przyczyny awarii rurociągu Przyjaźń, nie ma oficjalnego statusu i wjechała na Ukrainę na ogólnych zasadach – tak, jak inni turyści. Wiemy, że dziś rano na terytorium Ukrainy wjechała grupa obywateli Węgier na ogólnych zasadach obowiązujących wszystkich obywateli krajów strefy Schengen, korzystających z ruchu bezwizowego. Każda osoba może w taki właśnie sposób wjechać do Ukrainy z krajów Schengen w celach turystycznych – powiedział w środę (11 marca) rzecznik ukraińskiej dyplomacji Heorhij Tychyj. Na terytorium Ukrainy ta grupa osób nie ma oficjalnego statusu ani zaplanowanych oficjalnych spotkań, dlatego zdecydowanie niepoprawne jest nazywanie ich delegacją – podkreślił. Wcześniej węgierski wiceminister energii Gabor Czepek poinformował, że rząd w Budapeszcie wysłał misję rozpoznawczą celu zbadania przyczyny awarii rurociągu Przyjaźń na terytorium Ukrainy. Budapeszt chce wznowienia dostaw surowca przez Ukrainę i wzywa UE do zdjęcia sankcji z Rosji w obliczu rosnących cen energii. Rząd powołał delegację, która ma przeprowadzić misję rozpoznawczą dotyczącą rurociągu Przyjaźń. Naszym zadaniem jest ocena stanu rurociągu i stworzenie warunków do jego ponownego uruchomienia – przekazał Czepek w opublikowanym na Facebooku oświadczeniu, cytowanym przez agencję Reutera. Jak dodał, Słowacja również weźmie udział w misji rozpoznawczej. Pod koniec stycznia rurociąg Przyjaźń, transportujący rosyjską ropę na Węgry i Słowację przez Ukrainę, został uszkodzony w rosyjskim ataku. Władze w Kijowie zapewniają, że ropociąg jest remontowany. Rząd Viktora Orbana utrzymuje jednak, że ukraińskie władze celowo wstrzymują wznowienie tranzytu, i nazywa te działania „szantażem”. Orban zaapelował w poniedziałek do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, by zdjęła sankcje energetyczne, nałożone na Rosję po pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 r., w związku z rosnącymi cenami energii po ataku USA i Izraela na Iran. Władze Węgier zapowiedziały blokadę 90 mld euro unijnej pożyczki dla Ukrainy oraz zablokowały przyjęcie 20. pakietu sankcji na Rosję. Wydały również zakaz eksportu ropy naftowej i niektórych paliw oraz umożliwiły wykorzystanie części rezerw, a także zapowiedziały wprowadzenie limitów cen, które mają chronić indywidualnych konsumentów i firmy przed skutkami wzrostu cen ropy na światowych rynkach.

2. W ciele przekazanego przez Rosję żołnierza znaleziono niezdetonowany granat W ciele ukraińskiego żołnierza, przekazanego przez Rosję w ramach wymiany szczątków poległych, znaleziono niezdetonowany granat – powiadomił w środę (11 marca) portal Suspilne, powołując się na szefa biura medycyny sądowej w obwodzie czerniowieckim na południowym zachodzie Ukrainy. W Czerniowcach podczas sekcji zwłok poległego żołnierza znaleziono granat. Ciało zostało przekazane z Rosji w ramach wymiany. Wcześniej zdarzały się już przypadki znajdowania materiałów wybuchowych, ale po raz pierwszy były one w samym ciele. Ekspertów, którzy przeprowadzali sekcję, trzeba było ewakuować – napisał portal. Szef obwodowego biura medycyny sądowej Wiktor Baczynski wyjaśnił Suspilnemu, że wcześniej materiały wybuchowe w przekazywanych przez Rosję zwłokach znajdowano przeważnie w kieszeniach ich ubrań. Ostatnia wymiana zwłok poległych żołnierzy między Rosją a Ukrainą odbyła się 26 lutego. Strona ukraińska odzyskała wówczas 1 tys. ciał. Wymianę jeńców wojennych i ciał poległych Ukraina i Rosja uzgodniły podczas drugiej rundy negocjacji, przeprowadzonej 2 czerwca 2025 r. w Stambule. Strony, które rozmawiały tam za pośrednictwem władz Turcji, ustaliły wówczas wymianę wszystkich poważnie chorych jeńców wojennych i żołnierzy, którzy mają mniej niż 25 lat, oraz wymianę ciał w formule 6 tys. na 6 tys.

4. Zełenski: Putin może skończyć jak Hitler Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa, że Władimir Putin może skończyć jak Adolf Hitler. Nie wykluczył, że Rosja, która wspiera Iran w wojnie z Izraelem i USA, może tam nawet wysłać swoich wojskowych. Zełenski mówił o tym w wywiadzie, udzielonym irlandzkiemu blogerowi Caolanowi Robertsonowi. Ocenił w nim, że wojna z Ukrainą może zakończyć się dla Putina tak, jak II wojna światowa dla Hitlera. Wszyscy wiemy, czym to wszystko skończyło się dla Hitlera. Rozumiemy, czym zakończy się to dla Putina. Używanie w charakterze broni sportu, muzyki, kina i festiwali, takich jak Biennale w Wenecji, nigdy nie pomaga – oświadczył. Dalsza część tekstu pod wpisem We know the end of Hitler. We understand the end of Putin. Weaponizing sports, music, film and art festivals – like Venice Biennale – never helps. Across various cultural platforms – even during children's animation festivals – the Russians stuff their movies with propaganda to… — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) March 11, 2026 Wyjaśnił, że rosyjska propaganda, która pokazywana jest w filmach i przekazywana dzieciom, nie przyniesie oczekiwanych efektów. Jestem przekonany, że ich naród oczekuje tragiczny finał – uznał Zełenski. Dalsza część tekstu pod nagraniem I sat down with President Zelenskyy Last year, Trump told him he had no cards & to say thank you. Now, the US just asked Ukraine for help. The tables have turned. pic.twitter.com/fbUOLH1fl1 — Caolan (@CaolanReports) March 11, 2026 Mówiąc o wsparciu Kremla dla Iranu w wojnie z USA i Izraelem prezydent zaznaczył, że na razie ogranicza się ono do dronów. Rosja zaczęła wspierać irański reżim dronami. Bez wątpienia pomoże też (Iranowi) z rakietami; pomaga przecież w obronie powietrznej. Co będzie dalej? – pytał. Zauważył, że obecnie głównym problemem jest to, który kraj może jako pierwszy wysłać wojska do Iranu. Tak samo, jak było w przypadku Rosji, gdy Korea Północna wysłała 10 tysięcy żołnierzy, którzy na razie znajdują się w Rosji, lecz mogą być skierowani do Ukrainy. To samo może stać się w Iranie – Rosja może wysłać tam swoje wojska – ostrzegł Zełenski.

5. Rzecznik Kremla: kolejna runda rozmów na temat Ukrainy mogłaby odbyć się w Stambule Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę (11 marca), że kolejna runda rozmów trójstronnych w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie mogłaby odbyć się w Stambule; dokładna data spotkania nie została jeszcze wyznaczona – podała agencja Reutera. Rosja pozytywnie ocenia wysiłki (prezydenta USA Donalda Trumpa – PAP) i jest za nie wdzięczna – oświadczył Pieskow podczas rozmowy z dziennikarzami, odnosząc się do działań strony amerykańskiej związanych z udziałem w rozmowach trójstronnych. Ukraina oczekuje, że kolejna runda negocjacji pokojowych z Rosją za pośrednictwem USA odbędzie się w przyszłym tygodniu w Szwajcarii lub Turcji – powiedział we wtorek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Początkowo spotkanie w formacie trójstronnym miało odbyć się w tym tygodniu, jednak – według Zełenskiego – zostało przełożone na prośbę strony amerykańskiej. Tematy do omówienia pozostają takie same, ale myślę, że głównym będzie sprawa kontynuacji wymiany jeńców oraz ustalenia w sprawie spotkania przywódców. Bo dalej w kwestii terytoriów nie widzę wyników bez spotkania na szczeblu przywódców – oświadczył Zełenski. Dotychczas odbyły się trzy rundy rozmów z udziałem delegacji Ukrainy, Rosji i USA poświęcone kwestii zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej: w styczniu i lutym w Abu Zabi i Genewie.

6. Media: ukraińskie drony zaatakowały fabrykę chemiczną w obwodzie samarskim Armia ukraińska przeprowadziła z użyciem bezzałogowców atak na zakłady chemiczne KujbyszewAzot w mieście Togliatti w obwodzie samarskim na zachodzie Rosji – podał w środę (11 marca) ukraiński portal Militarnyj, powołując się na relacje lokalnych mediów w komunikatorze Telegram. Jak wynika z opublikowanych materiałów wideo, atak spowodował ostatniej nocy wybuchy i pożar na terenie zakładów chemicznych. KujbyszewAzot zajmuje się produkcją na rzecz rosyjskiego sektora zbrojeniowego: wytwarza m.in. saletrę amonową, amoniak i przędze techniczne – używane m.in. do produkcji światłowodów, stosowanych do sterowania dronami. Dalsza część tekstu pod wpisem Ukrainian drones struck the KuibyshevAzot chemical plant in Tolyatti this morning, setting Workshop No. 11 on fire. The plant produces ammonium nitrate, ammonia, urea, caprolactam, polyamide-6, and other chemical substances. #Ukraine pic.twitter.com/Kfo2XxauqQ — NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) March 11, 2026 Również w nocy z wtorku na środę (10/11 marca) ukraińskie bezzałogowce uderzyły na skład amunicji w okupowanym przez Rosję Mariupolu, na południowym wschodzie Ukrainy, powodując pożar zapasów pocisków artyleryjskich, co potwierdzają nagrania wideo opublikowane przez lokalnych mieszkańców w Telegramie. Dalsza część tekstu pod wpisem Near occupied Mariupol, an ammo storage was hit. Secondary explosions are still heard. #Ukraine pic.twitter.com/ZAQPSmA8fs — NOELREPORTS ???? ???? (@NOELreports) March 10, 2026 We wtorek armia ukraińska przeprowadziła także atak na fabrykę w Briańsku, wytwarzającą mikroelektronikę wykorzystywaną m.in. do produkcji pocisków balistycznych i manewrujących. Do ataku wykorzystane zostały pociski manewrujące dostarczone Ukrainie przez Wielką Brytanię Storm Shadow lub francuskie SCALP – łącznie siedem sztuk, które trafiły w trzy budynki na terenie zakładów, o czym informuje portal KiberBoroszno. Jak podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, działania te są częścią szerszej kampanii, która ma na celu zredukowanie potencjału przemysłu zbrojeniowego Rosji. Dalsza część tekstu pod grafiką

7. Von der Leyen: powrót do importu paliw kopalnych z Rosji do UE byłby strategicznym błędem Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała w środę podczas debaty w Parlamencie Europejskim, że powrót do importu paliw kopalnych z Rosji do UE byłby „strategicznym błędem”. Uczyniłoby to Unię bardziej zależną i podatną na zagrożenia – podkreśliła. Von der Leyen mówiła w PE o trudnej sytuacji na globalnym rynku surowców energetycznych w związku z atakiem na Iran. Dalsza część tekstu pod nagraniem EU's von der Leyen: Returning to Russian fossil fuels in the current crisis would be a strategic blunder. pic.twitter.com/oUR8XYnyfU — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026 Jak podkreśliła, UE ma własne odnawialne źródła energii oraz własną energię jądrową. Ich ceny były takie same w ciągu ostatnich 10 dni. Mimo to w obecnym kryzysie niektórzy twierdzą, że powinniśmy porzucić naszą długoterminową strategię, a nawet wrócić do rosyjskich paliw kopalnych. Byłby to strategiczny błąd. Uczyniłoby nas to bardziej zależnymi, bardziej podatnymi na zagrożenia i słabszymi. Dlatego powinniśmy trzymać się naszej długoterminowej strategii. Możemy być przy tym bardziej pragmatyczni i mądrzejsi w jej wdrażaniu, ale kierunek, w którym zmierzamy, jest właściwy – powiedziała szefowa KE.

8. Atak rosyjskiego drona na Charków. Zginęły dwie osoby Co najmniej dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w środę rano (11 marca) w ataku rosyjskiego drona na przedsiębiorstwo cywilne w Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy – powiadomił mer tego miasta Ihor Terechow. Odnotowano uderzenie Shaheda (ciężkiego drona produkcji irańskiej) w prywatnym sektorze dzielnicy Szewczenkowskiej. W wyniku wrogiego ataku na przedsiębiorstwo cywilne są ranni – przekazał w komunikatorze Telegram. W późniejszym wpisie Terechow poinformował: „Obecnie wiadomo o dwóch zabitych i pięciu rannych”. Według jego relacji atak nastąpił ok. godz. 8 (godz. 7 w Polsce). Charków jest drugim największym miastem Ukrainy. Przed rosyjską inwazją na początku 2022 r. liczył ponad 1,4 mln mieszkańców. Obecnie w mieście mieszka ok. 1 mln ludzi. Ze względu na bliskość granicy z Rosją, oddalonej o około 40 kilometrów, Charków należy do najciężej atakowanych miejsc w Ukrainie.