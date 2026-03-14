Carina Gubin przegrała z Wartą Gorzów 1:3 w trzecioligowych derbach piłkarskich.

Goście już w 1 minucie stworzyli groźną sytuację pod bramką Cariny, a za chwilę kapitalny strzał na bramkę Warty oddał Adrian Dziedzic i gospodarze prowadzili 1:0. Kolejną dobrą sytuację na podwyższenie wyniku miał pomocnik Cariny Yuya Kamon, ale bramkarz Warty Filip Andrzejczak wybił piłkę na rzut rożny. W 14 minucie Krystian Rybicki z Warty wykorzystał błąd gubińskich defensorów i bramkarza Filipa Chadały i było 1:1. Do końca pierwszej połowy Warta stworzyła jeszcze kolejne sytuacje, a blisko wpisania się na listę zdobywców bramek byli Karol Gardzielewicz i Szymon Krocz. W drugiej części spotkania zaznaczyła sie jeszcze bardziej przewaga gorzowskiego zespołu. W 50 minucie gola dla Warty zdobył Oliwier Niklas, a siedem minut później wynik spotkania ustalił po wrzutce z rzutu wolnego Dominik Śliwiński:

– Cieszymy się. że mamy trzy punkty i wracamy do Gorzowa szczęśliwi powiedział Dawid Ufir: