Kostrzyn nad Odrą skutecznie zabiegał o wsparcie małych inwestycji pieniędzmi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To o tyle ciekawe, że Kostrzyn jest gminą o statusie miejskim i teoretycznie o takie pieniądze ubiegać nie może. Okazuje się jednak, że taką możliwość daje przynależność miasta do Lokalnej Grupy Działania „Zielona Dolina Odry i Warty”.

– To właśnie z puli pieniędzy, którymi dysponuje LGD dostaliśmy finansowe wsparcie na nasze pomysły – mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą.

Kostrzyn nad Odrą złożył już do LGD dwa kolejne wnioski o dofinansowanie lokalnych inwestycji. Chodzi o zadbanie o obszary zielone w rejonie ulicy Fabrycznej oraz rewitalizację obszarów pokoszarowych w mieście.