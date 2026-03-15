Od wtorku 31 marca rozpocznie się nabór do klas pierwszych gorzowskich szkół podstawowych.
Rekrutacja będzie odbywać się za pośrednictwem serwisu elektronicznego na stronach Urzędu Miasta. Mówi Renata Pliżga dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta:
Zdarza się, że rodzice chcą zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu, do którego należą. Jest to możliwe, jeśli w wybranej placówce będą wolne miejsca
Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych trwa do 20 kwietnia.
Polecamy
