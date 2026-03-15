Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że udało się pomóc w wylotach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru blisko 13 tys. osób, głównie Polakom, a także obywatelom Unii Europejskiej i państw partnerskich.
We wpisie na platformie X Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazało, że organizowano i konwojowano grupy Polaków powracających lotami powrotnymi z ZEA i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie. Pomoc otrzymali także obywatele Unii Europejskiej i państw partnerskich. Podkreślono, że w sumie odbyło się 75 lotów, w tym 10 specjalnych.
Prowadziliśmy też liczne interwencje u władz miejscowych, aby ułatwić przekraczanie granic, obsługę lotniskową oraz uzyskanie zgód na przeloty i lądowania samolotów
– dodano.
— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) March 14, 2026
Przypomniano, że placówki MSZ na Bliskim Wschodzie od pierwszych dni konfliktu pracowały w trybie kryzysowym.
Trump grozi kolejnymi atakami na strategiczna wyspę Chark
Trump grozi kolejnymi atakami na strategiczna wyspę Chark

Prezydent USA Donald Trump zagroził nowymi atakami na irańską wyspę Chark w północnej części Zatoki Perskiej. Wyraził też wątpliwość, czy nowy przywódca Iranu, Modżtaba Chamenei, żyje. Teheran odpowiedział groźbami...
28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe loty w regionie, m.in. PLL LOT do Dubaju i Tel Awiwu, Air France do Dubaju, Rijadu, Tel Awiwu i Bejrutu.
Od 5 marca turyści mogą składać wnioski o zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki na Bliski Wschód
Od 5 marca turyści mogą składać wnioski o zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki na Bliski Wschód

Od czwartku (5 marca) turyści mogą składać wnioski o zwrot środków za odwołane wycieczki na Bliski Wschód wskazanych w umowach - podał w środę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
W obawie przed wojną możemy zrezygnować z wykupionej wycieczki. UOKiK wydał stanowisko
W obawie przed wojną możemy zrezygnować z wykupionej wycieczki. UOKiK wydał stanowisko

Jeśli w miejscu wyjazdu lub jego najbliższym sąsiedztwie występują nieuniknione i nadzwyczajnie okoliczności, np. działania wojenne, konsument może zrezygnować z wyjazdu - poinformował w piątek (6 marca) Urząd Ochrony...