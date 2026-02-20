Znamy finalistów Lubuskich Wawrzynów 2025. Uczestnicy mogli rywalizować w pięciu kategoriach: Lubuski Wawrzyn Literacki- proza i poezja, Lubuski Wawrzyn Naukowy, Lubuski Wawrzyn Dziennikarski, a także w głosowaniu czytelników.

Do konkursu zgłoszono ponad 120 publikacji. W każdej z kategorii wyłoniono minimum trzech laureatów.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z liczby zgłoszeń – podkreśla Żaneta Cierach, zastępca dyrektora biblioteki Norwida:

Żaneta Cierach informuje, że wszystkie prace zostały dokładnie przeanalizowane przez niezależne kapituły:

Zwycięzców Lubuskich Wawrzynów poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 26 lutego o godzinie 18.00 w bibliotece Norwida.

Lista nominacji

Lubuski Wawrzyn Literacki – poezja:

– Sławomir Gowin, Łódź Dantego, Wyd. Pro Libris, Zielona Góra 2025

– Natalia Haczek, Urywki, Wyd. Graf Media, Zielona Góra 2025

– Czesław Sobkowiak, Rozmowa w listopadzie, Wyd. Graf Media , Zielona Góra 2025

Lubuski Wawrzyn Literacki – proza:

– Maria Jolanta Fraszewska, Dzieje się wciąż. Kultura płonąca językiem. Refleksje zagajane eseistycznie, Wyd. Fundacja Światło Literatury, Gdańsk 2025

– Katarzyna Jarosz-Rabiej, Ulica pachnąca lipami, Wyd. Organon, Zielona Góra 2025

– Igor Myszkiewicz, Zagreus, Wyd. Stowarzyszenie Forum Art., Zielona Góra 2025

Lubuski Wawrzyn Naukowy:

– Robert Romuald Kufel, TeodorBensch (1903-1958).Administrator diecezji warmińskiej i biskup w Gorzowie Wlkp., Graf Media, Zielona Góra 2025

– Justyna Michniuk, Tradycje i zwyczaje na Dolnych Łużycach, Novae Res, Gdynia 2025

– Małgorzata Mikołajczak, Tropy topografii. W kręgu literatury osadniczej i postosadniczej, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2025

Lubuski Wawrzyn Dziennikarski:

– Zbigniew Borek – Tygodnik Polityka (mat.: „Ja Odra, jak mnie słyszycie?” „Granica rozsądku” „Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? Tu się liczy tylko zdanie Basi” „Ikona z torebką”)

– Izabela Patek – Radio Zachód (mat.: „W drodze do pojednania” „Rodzinna podróż sentymentalna” „Pani Ania z teatru” „Tam, gdzie wiatr pachnie inaczej”)

– Maciej Piotrowski – TVP1 (mat.: „Historia zamordowanego Wojtusia ze Świebodzina” „Toaleta na końcu wsi” „Ubezwłasnowolnieni” „Bomba ekologiczna w Zakęciu”)

– Agata Źrałko – HelloZdrowie (mat.: Nie tracić piersi, nie tracić siebie. Polski chirurg liderem endoskopowej mastektomii w Europie” „U ginekologa byłam, jak rodziłam. Przychodzą te, które się nie wstydzą. Wstydliwych nie ma w statystykach” „Niewidoczna epidemia. Dzwonią po karetkę, bo są chorzy na samotność. Doceniają, gdy ktoś się przy nich choć na chwilę zatrzyma” „Dr Przemysław Zakowicz, psychiatra dziecięcy: Nie ma kryzysu psychiatrii dziecięcej. Jest kryzys rodzicielski”)

Plebiscyt Online – Nagroda Czytelników:

– Paweł Jakub Sochacki, Cudze oddechy, Warszawa 2025 (Wydawca: Wydawnictwo Zwierciadło)

– Krystian Stolarz, Przestań, proszę, Warszawa 2025 (Wydawca: Prószyński Media Sp. z o.o.)

– Krzysztof Uliasz, Walka o lepsze jutro, 2025 (Wydawca: Krzysztof Uliasz)

– Ewa Iwona Wierzbicka, Bez światłocienia, Zielona Góra 2025 (Wydawca: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”)

– Andrzej Zychla, Przeze mnie umierają gwiazdy, Żary 2025 (Wydawca: Morpho)