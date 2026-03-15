Ministerstwo cyfryzacji pracuje nad przepisami, które ograniczą dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Chodzi o osoby poniżej 15. roku życia.
Wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski uważa te regulacje za potrzebne. Liczy na to, że ustawa będzie gotowa w tym roku.
Wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomniał, że równolegle trwają prace nad ograniczeniem dostępu dzieci do pornografii:
Ministerstwo cyfryzacji chce, aby w obu przypadkach wiek dzieci był weryfikowany przez aplikację mObywatel.
Jest projekt ograniczenia mediów społecznościowych dla dzieci
Media społecznościowe nie dla dzieci poniżej 15. roku życia. Koalicja Obywatelska przedstawiła założenia do projektu ustawy w tej sprawie. Ministra...Czytaj więcejDetails