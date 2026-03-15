Ministerstwo cyfryzacji pracuje nad przepisami, które ograniczą dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Chodzi o osoby poniżej 15. roku życia.

Wicepremier, minister cyfryzacji, pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski uważa te regulacje za potrzebne. Liczy na to, że ustawa będzie gotowa w tym roku.

Wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomniał, że równolegle trwają prace nad ograniczeniem dostępu dzieci do pornografii:

Ministerstwo cyfryzacji chce, aby w obu przypadkach wiek dzieci był weryfikowany przez aplikację mObywatel.