Trójka młodych ludzi, uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie jako zespół Hyperline bierze udział w tegorocznej edycji międzynarodowego programu edukacyjnego wspieranego przez Formułę 1 pod nazwą STEM Racing.
Ich zadanie jest stworzenie zespołu i zbudowanie miniaturowego bolidu Formuły 1, który generuje większe przeciążenia niż ten prawdziwy pojazd wyścigowy. Młodzież aktualnie projektuje bolidu ale to nie wszystko co muszą zrobić w ramach projektu. Mówi Adam Przybylski z I LO.
Dla Tymoteusza Sienkiewicza udział w zadaniu jest wielką przygodą.
Jeżeli uda się wygrać etap krajowy, gorzowski zespół czeka udział w międzynarodowym finale w Singapurze. Mówi jeden z członków zespołu Łukasz Wawruszczak.
W tegorocznej edycji zawodów na etapie krajowym udział bierze 38 drużyn z całej Polski. Finał w Polsce zaplanowano w Łodzi w czerwcu tego roku. Warto dodać, że budowa takiego miniaturowego bolidu Formuły 1 odbywa się ściśle na zasadach panujących w prawdziwych miejscach, gdzie takie pojazdy są konstruowane.
