Pan Marek Stachowiak z Gorzowa prawidłowo odpowiedział na trzy pytania i został pierwszym finalistą Sobotniego Konkursu Sportowego w marcu. Ostatnia z eliminacji odbędzie się 21 marca, a finał tydzień później. Fundatorem głównej nagrody jest Zielonogórski Klub Sportowy Drzonków.

A oto pytania na które prawidłowo odpowiedzieli uczestnicy SKS (14.03):

1. W sezonie 1964/1965 miała miejsce największa niespodzianka w dotychczasowej historii zmagań o piłkarski Puchar Polski, bo do ostatecznej rozgrywki awansowali grający wówczas w III lidze piłkarze Czarnych Żagań. Z którym zespołem zmierzyli się w półfinale Pucharu Polski?

A. Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, C. ŁKS Łódź

Odp. C – Po wyeliminowaniu kolejno m.in.: Startu Łódź, Polonii Bytom, Pogoni Szczecin, Wisły Kraków i ŁKS Łódź po dogrywce do ostatecznej potyczki awansowali Czarni Żagań. W finale – rozegranym 2 czerwca 1965 w Zielonej Górze, Czarni nie dali rady Górnikowi Zabrze, ulegając mu 0:4.

2. Kiedy odbyły się pierwsze mecze piłkarskiego Pucharu Polski?

A. 1923, B. 1924, C. 1925

Odp. C – Prace nad właściwym Pucharem Polski (wówczas „Puharem Polski PZPN”) rozpoczęto wiosną 1925, a formalnie powołano go do życia 16 września 1925 w Krakowie.

3. Jaką dyscyplinę sportu uprawia Piotr Orzechowski z Kostrzyna?

A. karting, B. motocross, C. wyścigi samochodowe

Odp. C – Młody kierowca z Kostrzyna Piotr Orzechowski wystartuje w Brytyjskiej Formule 4.

4. Który z polskich bilardzistów w 2022 roku sięgnął po tytuł mistrza świata i wygrał turniej 10 bil?

A. Sebastian Batkowski, B. Jakub Chrobot, C. Wojciech Szewczyk

Odp. C – Wojciech Szewczyk, jako pierwszy Polak w historii, zdobył tytuł mistrza świata w bilardzie. Zawodnik Dekady Sosnowiec wygrał turniej 10-bil, a więc najtrudniejszej odmiany tego sportu.

5. Który z angielskich piłkarzy został nazwany ,,Bank of England’’?

A. Bobby Moore, B. Gordon Banks, C. Bobby Charlton

Odp. B. – Gordon Banks. Pisano, że kiedy on strzeże bramki „Dumnych synów Albionu”, jest ona bezpieczna niczym pieniądze w Bank of England.

6. Po raz który w 2026 roku rozgrywane będą mistrzostwa świata formuły 1?

A. 77, B. 78, C. 79

Odp. A – 77

7. Sebastian Mordal – szkoleniowiec piłkarzy Lechii Zielona Góra, zanim przyszedł do zielonogórskiego zespołu, był trenerem w…

A. Chrobrym Głogów, B. Śląsku Wrocław, C. Zagłębiu Lubin

Odp. B. – był szkoleniowcem grup młodzieżowych w Śląsku Wrocław.