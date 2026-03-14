Siatkarze Cuprum Stilonu Gorzów przegrali na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 1:3 w 24. kolejce PlusLigi.

W pierwszym secie walka długo toczyła się punkt za punkt, potem gorzowianie za sprawą mocnych odrzucających od siatki zagrywek Mathisa Henno wyszli na prowadzenie 17:14 i mieli akcję na 18:14. Jastrzębianie się jednak wybronili, odwrócili losy seta i wygrali 25:21.

Drugi set był bardziej pod kontrolą gospodarzy, choć gorzowianie poprawili przyjęcie. Ta partia jednak zakończyła się wygraną gospodarzy 25:22. W trzecim secie także długo prowadzili gospodarze i wydawało się, że skończą mecz w trzech setach, ale gorzowianie odrobili stratę a potem meczbola i wygrali 26:24. W trzecim secie także sporo się działo, ale gospodarze zwyciężyli 25:23.